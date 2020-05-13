Мужчина зарезал собутыльника в Петрозаводске

В столице Карелии расследуется уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в убийстве собутыльника.

Об этом ифнормирует официальный сайт карельского Следкома.

По версии следствия, в апреле этого года обвиняемый, находясь дома в Петрозаводске, в ходе совместного распития спиртного со своим знакомым напал на него с ножом и причинил множественные колото-резаные ранения. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. По делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Ранее сообщалось, что жителю Карелии грозит до 15 лет колонии за зверское убийство брата.