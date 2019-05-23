В Петрозаводске мужчина зарезал жену

В столице Карелии 56-летний мужчина обвиняется в убийстве жены, сообщили в Следкоме Карелии.

По версии следствия, 13 мая 56-летний мужчина, проживая в Петрозаводске, будучи в состоянии алкогольного опьянения, поссорился со своей женой. В ходе конфликта он напал на женщину с ножом и нанес ей несколько ударов.

В результате потерпевшая скончалась на месте происшествия, а обвиняемый был задержан.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшедшего.

Наказание за данное преступление предусмотрено в виде лишения свободы на срок до 15 лет.