В Петрозаводске на большом экране покажут "Белорусский вокзал"

Новости по теме
Загрузка...
Благотворительный сеанс состоится в День памяти и скорби, сообщили в мэрии Петрозаводска.
В рамках всероссийской акции "Великое кино Великой страны" 22 июня в карельской столице пройдёт благотворительный показ фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал".
Акция посвящена Дню памяти и скорби. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации она проводится во всех субъектах страны. По информации министерства, 100 городов покажут на больших экранах прославленный фильм советского режиссёра.
В Петрозаводске сеанс состоится 22 июня в 14.00 в кинотеатре "Премьер".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
16.06.2019, 17:57
17.06.2019, 07:15
16.06.2019, 09:01
18.06.2019, 12:46
17.06.2019, 13:37
Аналитика
Сегодня 15:02
Капитал
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
20.06.2019 16:22
20.06.2019 09:15
17.06.2019 15:23
17.06.2019 13:37
Чтиво
Сегодня 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
16.06.2019 17:58
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии