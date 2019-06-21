В Петрозаводске на большом экране покажут "Белорусский вокзал"

Благотворительный сеанс состоится в День памяти и скорби, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В рамках всероссийской акции "Великое кино Великой страны" 22 июня в карельской столице пройдёт благотворительный показ фильма Андрея Смирнова "Белорусский вокзал".



Акция посвящена Дню памяти и скорби. При поддержке Министерства культуры Российской Федерации она проводится во всех субъектах страны. По информации министерства, 100 городов покажут на больших экранах прославленный фильм советского режиссёра.

В Петрозаводске сеанс состоится 22 июня в 14.00 в кинотеатре "Премьер".