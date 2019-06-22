12:00, 22 Июня 2019
В Петрозаводске на День города выступят исполнители песни " Хали-гали, паратрупер"
Новости по теме
Загрузка...
Группа "Леприконсы" выступит в Петрозаводске 29 июня, сообщили в мэрии города.
В День города на главной сценической площадке в 23.00 выступит белорусская группа "Леприконсы". Завершится концерт в полночь праздничным фейерверком.
Основана команда "Леприконсы" в 1996 году в Минске Ильёй Митько и Владимиром Федоруком. Музыкальное направление - pop, punk, ska, disco, shanson, folk. Самые известные композиции: "Хали-гали, паратрупер", "Девчонки полюбили не меня" и многие другие.
Полная и актуальная программа празднования "Дня города- 2019" опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
16.06.2019, 17:57
17.06.2019, 07:15
16.06.2019, 09:01
17.06.2019, 13:37
18.06.2019, 12:46
15.06.2019, 09:00
Аналитика
21.06.2019 15:02
Капитал
Санаторию "Марциальные воды" грозит банкротство на фоне растущих финансово-хозяйственных проблем, нарушений и обысков ФСБ.
20.06.2019 16:22
20.06.2019 09:15
17.06.2019 15:23
17.06.2019 13:37
Чтиво
21.06.2019 13:23
Личное мнение
Замена политического лидера в современной России – это, как правило, недемократический трансфер, и в регионах, и на уровне всей страны.
13.06.2019 10:56
11.06.2019 14:31
Медиа
21.06.2019 17:46
Опрос
Поддерживаете ли вы идею установить стелу воинской славы вместо Дерева дружбы?
Комментарии