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Новости. Культура
12:00, 22 Июня 2019
фото: РИА Новости / Дмитрий Суходольский

В Петрозаводске на День города выступят исполнители песни " Хали-гали, паратрупер"

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Группа "Леприконсы" выступит в Петрозаводске 29 июня, сообщили в мэрии города.

В День города на главной сценической площадке в 23.00 выступит белорусская группа "Леприконсы". Завершится концерт в полночь праздничным фейерверком.

Основана команда "Леприконсы" в 1996 году в Минске Ильёй Митько и Владимиром Федоруком. Музыкальное направление - pop, punk, ska, disco, shanson, folk. Самые известные композиции: "Хали-гали, паратрупер", "Девчонки полюбили не меня" и многие другие.

Полная и актуальная программа празднования "Дня города- 2019" опубликована на сайте "Панорама культуры Петрозаводска".

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