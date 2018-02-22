В Петрозаводске на "Гиперборее" съели 200 литров супа и 1000 блинов с икрой

По подсчетам организаторов, территорию фестиваля за два дня посетило более 50 тысяч человек.

В администрации Петрозаводска озвучили статистику прошедшего в выходные фестиваля "Гиперборея". Участники фестиваля построили на набережной 31 скульптуру из льда и снега. Для этого на территорию праздника было доставлено 280 ледяных блоков общим объемом в 70 кубометров. Снега, который в этом году был на 100% искусственным, потребовалось еще больше – около 200 кубометров. Основная часть снега была использована для больших кубов, длина каждой их сторон которых составила 2,5 метра. Чтобы в темное время суток скульптуры были еще красивее, было установлено 60 прожекторов. Для обеспечения безопасности гостей и участников фестиваля было использовано 300 метров заграждений, протянуто 2 километра сигнальной ленты.

В числе самых популярных программ оказалась "Зимняя Калакунда": шеф-повар Антон Калинин сварил 200 литров супа lohikeitto, отведать который смогли 1000 человек. Для приготовления блюда было использовано 10 литров сливок, 50 литров молока, 5 кг сливочного масла, 35 кг рыбы (лосось, форель), 10 кг картофеля, 6 кг репчатого лука, 6 кг моркови, 1,5 кг зелени (укроп, петрушка, зеленый лук) и 1 кг соли.

Все праздничные дни работал "Чертог Борея", в котором можно было отправить открытку с изображением Бога северного ветра в любую точку земного шара. Всего было приобретено и отправлено 500 открыток – весь отпечатанный тираж. Также во время открытия конкурса снежных и ледовых скульптур здесь угощали особым гиперборейским грогом, которого было испито более 500 стаканов. А в день Масленицы в Чертоге бесплатно раздали 1000 блинов с икрой и красной рыбой.

В поединке на первом фестивале карельского чая "ЧайFest" встретились пять производителей из Пряжи, Кудамы, Суоярви и Петрозаводска. В результате более 1500 человек получили возможность продегустировать напитки на основе иван-чая и других карельских ингредиентов.

В конкурсе "SnegCom.ru" приняли участие более 300 человек, которые за два часа слепили 63 снеговика. В рамках детского конкурса снежных фигур "Зимние сказки Гипербореи" территории 56 образовательных учреждений украсили 142 работы. В конкурсе арт-объектов "Музыка ветра" приняло участие более 200 человек, изготовивших 40 музыкальных композиций. 19 из них украсили территорию праздника 17 февраля.

Карнавальное шествие, которое в этот раз пришлось на Масленицу, собрало около 2000 участников, в том числе 24 конкурсные команды от образовательных учреждений и общественных организаций Петрозаводска, других районов республики и даже иностранных государств.

Музейный праздник в квартале исторической застройки "Старый город. Зима", проводимый в рамках "Гипербореи" впервые, за четыре часа посетило более 5 тысяч человек. А более сотни гиперборейцев в праздничный день решили предаться спортивному забегу по Онежской набережной и преодолели 8 километров в технике скандинавской ходьбы.

За два дня "Гипербореи" на центральной сцене побывало более 200 артистов, в том числе 16 коллективов и около двух десятков сольных исполнителей. В завершение программы первого дня грянул фейерверк длительностью в 7 минут, в котором самые внимательные могли насчитать более 1000 залпов.