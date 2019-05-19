В Петрозаводске на ключевском карьере пройдет подводный субботник

В Петрозаводске 25 мая, в Международный день очистки водоемов состоится подводный субботник на ключевском карьере.

В субботу, 25 мая, Школа дайвинга "WATER WORLD" приглашает всех желающих принять участие в подводном и надводном субботнике на ключевском карьере.

Организаторы ждут всех неравнодушных горожан, дайверов и подводных охотников различных клубов на карьере в 12 часов. Участникам будут выдаваться перчатки и мешки для мусора.