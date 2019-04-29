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Новости. Культура
17:20, 29 Апреля 2019
фото: "Столица на Онего"

В Петрозаводске на концерте "Салют Победе!" выступят таланты со всей России

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Концерт пройдет 6 мая в Петрозаводске на сцене Музыкального театра, сообщили в Минкультуры Карелии.

Праздничный вечер начнется в 16.00 с торжественного собрания. В концертном блоке мероприятий примут участие юные артисты из Крыма, Карелии, Хакасии, Чукотского автономного округа, Москвы, Брянской, Красноярской, Калужской, Липецкой, Тульской, Свердловской и Ярославской областей.

В дни празднования годовщины Победы они споют известные песни военных и послевоенных лет, вспомнят любимые танцы и сыграют на музыкальных инструментах.

Желание поздравить ветеранов и тружеников тыла, напомнить им о том, как важен их подвиг для последующих поколений, объединило талантливых детей – победителей и лауреатов Дельфийских игр, Всероссийских и международных конкурсов "Детское Евровидение", "Синяя птица", "Лучше всех", "Песенка года", "Адмиралтейская звезда", "Хрустальные звездочки".

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