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Новости. Общество
09:05, 13 Апреля 2019
фото: Администрация Петрозаводска

В Петрозаводске на месте бывшего рынка появится зона отдыха

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На Кукковке в этом году будет благоустроена зона отдыха, сообщили в администрации Петрозаводска.

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и заместитель главы республики по внутренней политике Владимир Любарский встретились вчера с инициативной группой жителей Кукковки, которые предложили благоустроить зону отдыха на месте бывшего рынка на улице Питкярантской. Это предложение горожан стало одним из победителей в рамках рейтингового голосования по программе "Комфортная городская среда". Его реализация была запланирована на 2020 год. Но благодаря увеличенному финансированию сроки проведения работ перенесены на лето 2019 года. Кроме того, заявка граждан победила в Программе поддержки местных инициатив, отметили в администрации города.

"Все это позволит выполнить более объемный перечень работ. Так, на территории бывшего рынка будет снят старый грунт, выровнены и отсыпаны дорожки, установлено новое освещение. Планируется также проведение озеленения и другие виды работ", - рассказали в мэрии.

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