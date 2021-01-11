В Петрозаводске на 71-летнего пенсионера, подобравшего портмоне, завели уголовное дело

В гипермаркете Петрозаводска 71-летний мужчина нашел и взял себе чужое портмоне, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 31-летний житель города. Стражам порядка мужчина сообщил, что обнаружил пропажу своего портмоне после посещения одного из гипермаркетов карельской столицы. В нём петрозаводчанин хранил паспорт, водительское удостоверение, документы на машину, банковские карты, а также там были 10 тыс. рублей.

Заявитель помнил, что, заплатив за покупки, положил аксессуар в пакет с продуктами, который погрузил в тележку. Затем мужчина отправился на автостоянку, чтобы переложить купленные товары в машину. По его предположениям, именно в этот момент он и выронил портмоне. Пропажу личной вещи петрозаводчанин заметил спустя несколько минут после того, как уехал с парковки гипермаркета. Однако, вернувшись туда, ни тележки, ни кошелька он не нашёл.

Сотрудники патрульно-постовой службы немедленно выехали на место происшествия. Отсмотрев записи камер видеонаблюдения с парковки, стражи порядка установили, что портмоне забрал неизвестный мужчина средних лет. Благодаря городским камерам уличного видеонаблюдения удалось отследить маршрут неизвестного и задержать его по горячим следам в одном из дворов. У подозреваемого – 71-летнего петрозаводчанина – обнаружили кошелёк потерпевшего.

Похищенное изъято и возвращено законному владельцу. По признакам преступления, возбуждено уголовное дело. В настоящий момент подозреваемый находится под подпиской о невыезде.