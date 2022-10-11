В Петрозаводске на продажу выставили арестованное помещение в «Невском пассаже»

В Карелии по сниженной цене продаются автомобиль и недвижимость, в том числе помещения в «Невском пассаже» и на набережной Варкауса.

В УФССП Карелии обновился список арестованной недвижимости, реализуемой на торгах. Кроме того, среди лотов присутствует автомобиль.

Арестованное имущество должников ниже среднерыночной стоимости будет реализовываться на аукционе 2 декабря 2022 года. Заявки на участие в аукционе принимаются до 28 ноября.

Среди лотов обращают на себя внимание два нежилых помещения. Одно из них, площадью около 263 кв. м., — в здании по адресу: проспект Александра Невского, 30, где расположен скандально известный «Невский пассаж». Второе, площадью 484,5 кв. м., продается в доме № 37 по набережной Варкауса.

Как уточнили в службе судебных приставов, оба помещения принадлежат юридическим лицам.

Более подробную информацию о лотах можно посмотреть на сайте УФССП Карелии.