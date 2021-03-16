В Петрозаводске на ремонт 8 улиц планируют потратить около 490 млн рублей

Петрозаводск получит на ремонт дорожной инфраструктуры в рамках нацпроекта в 2021 году 489, 2 млн рублей.

На заседании постоянной комиссии Петросовета депутаты рассмотрели проект решения об изменениях в городской бюджет, который предусматривает направление средств межбюджетного трансферта на финансирование ремонта дорог, сообщили в горсовете.

Ремонт дорожной инфраструктуры будет выполнен в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Всего в Петрозаводске в 2021 - 2022 годах планируется отремонтировать 29 улиц и тротуары на семи из них. За счет средств трансферта республиканского бюджета в 2021 году предлагается направить на эти цели 489, 2 млн рублей, еще 543,2 млн рублей запланированы на ремонт дорог уже в 2022 году.

В Петросовете напомнили что в перечень ремонтных работ этого года вошли: улица Луначарского с тротуарами (от ул. Фаддеевской до ул. Радищева), улица Правды (от ул. Казарменской до ул. Калинина), Лесной проспект (от ш. Суоярвского до ш. Лососинского), Пограничная улица (от ул. Халтурина до пер. Ветеринарного), Октябрьский проспект (от ул. Ленинградской до ул. Достоевского), Пряжинское шоссе (от ш. Шуйского до ш. Суоярвского), улица Маршала Мерецкова с тротуарами (от наб. Ла-Рошель до ул. Загородной), улица Ломоносова (от ул. Лыжной до ул. Щербакова).

В 2022 году ремонт ожидает Березовую аллею с тротуарами (от ул. Сыктывкарской до ш. Лососинского), улицу Попова с тротуарами (от ш. Лососинского до ул. Сыктывкарской), Краснофлотскую улица с тротуарами (от ул. Шотмана до д. № 23 по ул. Зайцева), улицу Онежской Флотилии (от ул. Ригачина до ул. Ключевой), улицу Ригачина (от набережной Гюллинга до ул. Онежской Флотилии), Ленинградскую улицу с тротуарами (от пр. Первомайского до наб. Варкауса), Транспортную улицу (от ш. Пряжинского до ул. Шуйской), Боровую улицу(от ул. Тупиковой до ул. Халтурина), Балтийскую улицу с тротуарами (от пр. Комсомольского до ул. Лыжной), улицу Чернышевского (от ул. Ригачина до д. № 28 по ул. Чернышевского), улицу Профсоюзов (от ул. Тупиковой до ул. Связи), Соломенское шоссе (от ш. Петрозаводского до здания № 11 по ш. Соломенскому), Петрозаводское шоссе (от ш. Соломенского до ул. Соломенской), Сулажгорскую улицу (от ул. Новосулажгорской до проезда Сулажгорского), Новосулажгорскую улицу (от пр. Первомайского до ул. Сулажгорской), Олонецкую улицу (от ул. Прионежской до ул. Островского), Сыктывкарскую улицу (от ул. Попова до пр. Лесного), набережную Ла-Рошель (от ул. Маршала Мерецкова до пр. Комсомольского), Ключевую улицу (от ул. Гвардейской до ул. Онежской Флотилии), Нойбранденбургскую улицу (от ул. Антонова до проезда Ремесленого), Судостроительную улицу (от ул. Ключевой до ул. Кемской).

Ранее сообщалось, какие автодороги в окрестностях Петрозаводска отремонтируют в 2021 году.