В Петрозаводске на соревнования соберутся силачи со всей России и европейских стран

В столице Карелии пройдет российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League.

Как сообщили в Управлении по туризму Карелии, В Петрозаводске 19-20 июля пройдет российский этап международных соревнований по силовому экстриму SCL - Strongman Champion League.

Организаторами выступают группа компаний MB Barbell, Федерация силового экстрима и Ассоциация российских силачей по Республике Карелия при поддержке республиканского Министерства по делам молодёжи, физической культуре и спорту, Управления по туризму и администрации карельской столицы.

Соревнования Strongman Champion League = это международный праздник силового экстрима. Участники проверяют предел человеческой мощи и демонстрируют невероятные достижения. Это сила, воля, преодоление возможностей и неординарные задания.

На этап в Петрозаводске съедутся атлеты и судьи со всей Европы, обладатели чемпионских титулов и новые амбициозные спортсмены из Финляндии, Латвии, Швеции, Голландии, Ирландии, Соединенного Королевства, России и других стран. Организаторы разрабатывают специальную программу соревнований и готовят зрелищное мероприятие, которое, уверены, станет ежегодным спортивным событием.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте соревнований https://www.strongmancl.com/website2015/ и в группе ВКонтакте https://vk.com/strongman_karelia