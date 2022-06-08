В Петрозаводске на выходных 12 пьяных водителей потеряли права

За минувшие выходные в Петрозаводске инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем более 20 нарушителей, сообщили в Госавтоинспекции города.
За выходные дни инспекторы ГИБДД отстранили от управления автомобилем 21 водителя: 12 сели за руль в состоянии опьянения, у 9 водителей не было прав.
За управление автомобилем в состоянии опьянения нарушителей ждет штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.
За управление автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей и эвакуация машины на штрафстоянку.
Госавтоинспекция Петрозаводска призывает граждан сообщать о пьяных водителях по телефонам: 715-900, 78-44-44.
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