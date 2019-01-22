В Петрозаводске на "зебре" сбили женщину, пострадавшая попала в больницу

Накануне в Сулажгоре на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил женщину.

Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, происшествие с участием пешехода и легкового автомобиля ВАЗ-2112 (Lada 112) произошло накануне около двух часов дня на улице Сулажгорская, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 4.

Наезд на пешехода произошел, когда легковой автомобиль двигался по улице Сулажгорская со стороны центра. Пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, в результате ДТП пострадала женщина-пешеход, она направлена в БСМП.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.