В Петрозаводске на "зебре" сбили женщину, пострадавшая попала в больницу

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Накануне в Сулажгоре на нерегулируемом пешеходном переходе автомобиль сбил женщину.
Как сообщает портал ДТП Петрозаводска и Карелии, происшествие с участием пешехода и легкового автомобиля ВАЗ-2112 (Lada 112) произошло накануне около двух часов дня на улице Сулажгорская, на нерегулируемом пешеходном переходе у дома № 4.
Наезд на пешехода произошел, когда легковой автомобиль двигался по улице Сулажгорская со стороны центра. Пешеход переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.
Как рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска, в результате ДТП пострадала женщина-пешеход, она направлена в БСМП.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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