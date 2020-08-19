В Петрозаводске набирают волонтеров для борьбы с наркотиками

Желающих бороться с распространением наркотиков в Петрозаводске приглашают в волонтерский отряд, сообщается в городской администрации.

В Петрозаводске продолжаются рейды по профилактике правонарушений в сфере незаконного оборота наркотиков. Волонтёры выезжают в разные районы города в поисках надписей с рекламой наркотиков.

Информация передается в управляющие организации домов, на которые была нанесена подобная "реклама". В дальнейшем совместными усилиями волонтёров и управляющих организаций надписи будут закрашены.

Рейды организованы Управлением по контролю за оборотом наркотиков МВД по республике, Карельским региональным центром молодёжи, Городским центром молодёжи и проводятся при поддержке автошколы "ПТЗ".

Чтобы принять участие в волонтёрском движении #здоровая_столица, нужно написать в сообщения группы "Городской центр молодёжи".