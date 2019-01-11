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Новости. Общество
17:20, 11 Января 2019

В Петрозаводске набирают волонтеров-юристов для помощи больным детям

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Присоединиться к интересной и насыщенной жизни помощников людям, оказавшимся в непростой ситуации, приглашает благотворительный фонд имени Арины Тубис.

Как сообщает пресс-служба администрации города, в рамках проекта добровольцы смогут под руководством опытных специалистов по медицинской юриспруденции из Москвы и Казани получить дополнительные профессиональные знания по защите прав людей с онкологическими заболеваниями на всех этапах оказания им медицинской помощи.

Заявки на участие в программе принимаются от юристов, студентов юридических факультетов и всех, кто заинтересован в информации по защите прав пациентов. Обучение в рамках проекта бесплатное. После прохождения практики на базе фонда всем добровольцам будут выданы сертификаты.

Чтобы оформить заявку, следует перейти по ссылке.

Проект "Закон ради жизни" реализуется с использованием средств Фонда президентских грантов.

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Комментарии

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Жорж
2019-01-11 18:08:56
Юрист и волонтёр понятия несовместимые .
Гость
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