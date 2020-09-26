В Петрозаводске начала рушиться скала, где строят детский сад (ВИДЕО)

Защитники парка Каменный бор на Ключевой зафиксировали факт обрушения скалы, где строится детский сад.

В паблике "Хранители Каменного Бора" разметили видео с нынешним состоянием одного из участков скалы в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство дошкольного учреждения. Скала покрылась трещинами и начала рушиться.

"Мы неоднократно предупреждали карельских чиновников, что их инициатива строительства детского сада на краю обрыва в Карьер - это очень опасная затея. Но нас не слышали", - пишут активисты.

По словам защитников Каменного Бора, возведение садика на краю обрыва без проведения геологических изысканий может привести к трагедиям и создает угрозу для жизни и здоровья детей.

"Напомним, что на бумаге в госэкспертизе геологические работы оплачены и якобы проведены. Однако, фактов и следов проведения этих работ никто обнаружить не смог. Следователь ОБЭП (Отдела по борьбе с экономическими преступлениями) МВД Республики Карелия зафиксировал отсутствие на месте строительных работ 18-ти скважин, которые должны были быть пробурены в рамках геологических изысканий в госэкспертизе. То есть деньги заплачены, а работы не проведены. Что это, если не воровство? Тем не менее дальше дело о хищении денег на проведение геологических изысканий застопорилось по непонятной причине", - говорится в сообщении активистов.

О своих наблюдениях участники группы "Хранители Каменного Бора" пишут в письме, которое они предлагают оправлять в адрес чиновников.

Напомним, конфликт вокруг парка "Каменный бор" вспыхнул в Петрозаводске минувшей зимой, когда горожане обнаружили огромную вырубку в зеленой зоне. Как выяснилось, часть территории парка была отдана городскими властями под строительство детского сада в рамках Федеральной целевой программы развития Карелии до 2020 года. Также в том районе предполагалось строительство мотоспортивного комплекса.

Во время сноса деревьев строители демонтировали памятник бойцу истребительного батальона Якову Степанову, который был установлен в 90-е годы на месте гибели защитника карельской столицы. Защитники парка потребовали от городских и республиканских властей остановить стройку.

Министр строительства Карелии Виктор Россыпнов считает стройку законной. Он заявил, что строительство детского сада будет продолжено.

В июне Верховный суд Карелии удовлетворил иск жителей Петрозаводска Ольги Тужиковой, Ильи Шкварина и Валерия Алексеева к городской администрации, которые потребовали признать незаконным изменение статуса части территории парка "Каменный бор" в районе Ключевского карьера, где сейчас идет строительство детского сада в рамках ФЦП.

Против активистов подано 4 апелляции от Минстроя, администрации города, Петросовета и УКС РК), а также апелляционное представление прокуратуры Карелии.