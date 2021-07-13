В Петрозаводске началась «охота» на бездомных собак

В столице Карелии планируют отловить 250 безнадзорных животных.

По сообщению администрации Петрозаводска, в рамках муниципального контракта ООО «Северин» отлавливает сегодня безнадзорных животных в городе. Работу ведут, в том числе, по обращениям петрозаводчан в Единую дежурно-диспетчерскую службу. Контракт действует до конца года. За это время на улицах планируют отловить не менее 250 бродячих собак.

С начала года в Петрозаводске в рамках прежних контрактов уже отловили более сотни безнадзорных животных. Большая часть из них обитала вблизи промышленных предприятий города. Сообщения о стаях собак, гуляющих у промзон, регулярно поступали от жителей карельской столицы. Также множество собак отловили, например, в Железнодорожном районе и на Старой Кукковке.

Власти Петрозаводска напоминают горожанам о недопустимости самовыгула домашних питомцев. Помимо опасности для самого питомца, могут возникнуть случаи агрессивного поведения, нападения на горожан. Всю ответственность за поведение животного, вплоть до уголовной, несёт владелец.

В среднем за год на улицах Петрозаводска отлавливают около 350 собак. С 2019 году при поддержке Администрации и привлечении средств Фонда президентских грантов общественные организации организовали работу по стерилизации. За это время операции удалось провести более 1000 животным. В результате удалось достичь заметного снижения численности безнадзорных животных на территории округа. В пристраивании и содержании четвероногих помогают общественные организации «Первый петрозаводский общественный приют», «Надежда», «Дорога домой», а также неравнодушные горожане.

Сообщать о безнадзорных животных следует по круглосуточному телефону Единой дежурно-диспетчерской службы – 051.

Ранее сообщалось, свора бездомных собак уничтожает домашних котиков в райцентре Карелии.