В Петрозаводске начали благоустраивать старейшее городское кладбище (видео)

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В столице Карелии начались работы по благоустройству кладбища у Крестовоздвиженского собора.
"Есть сведения, что оно был основано в 1724 году — то есть еще при Петре Первом. Ранее кладбище именовали Троицким — по названию деревянного храма, разрушенного в 1931 году", - сообщается на сайте ГТРК "Карелия".
На кладбище похоронены исторические личности города, например купцы Пименов и Аврамов.
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