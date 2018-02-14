В Петрозаводске начали наказывать за снег и сосульки на крышах

В отношении нарушителей составлено уже 15 административных производств.

Муниципальные инспекторы действуют в рамках Закона "Об административных правонарушениях", предусматривающего наказание за ненадлежащую очистку кровель зданий, строений и сооружений от снега, снежных навесов, наледи и сосулек.

Сотрудники управления жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства также выявили факты несвоевременной очистки кровель от снега и льда лицами, ответственными за содержание многоквартирных домов (управляющие организации, ТСЖ): оформлено более 30 материалов, которые направлены в уполномоченные органы власти.

Также штрафные санкции могут быть применены к собственникам нежилых зданий и строений за несвоевременную и некачественную уборку от снега и льда крылец, уличных лестниц, пандусов, а также за невыполнение работ по обработке поверхностей крылец, уличных лестниц, пандусов противогололедными средствами для устранения их скользкости.

Об опасности схода снега и льда с крыш многоквартирных домов граждане могут сообщать в свои управляющие организации, ТСЖ, ТСН и Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.