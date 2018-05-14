В Петрозаводске начали отключать тепло в жилых домах

В карельской столице батареи центрального отопления отключены более чем в 100 многоквартирных домах, сообщает мэрия.

"13 мая издан соответствующий приказ республиканского Минстроя. В этот же день началось отключение отопительных систем в многоквартирных домах. Ранее администрацией города был согласован план работы с управляющими и ресурсоснабжающими компаниями. На вечер воскресенья от отопления отключены более 100 домов", - сообщила заместитель главы города Юлия Мизинкова.

С утра понедельника управляющими организациями ведется работа по отключению отопления в остальных домах. В соответствии с приказом Минстроя, объекты социальной сферы пока остаются с теплом: для их отключения от теплоснабжения будет издан отдельный приказ.

Мизинкова отметила, что плановое отключение горячего водоснабжения для проведения профилактических работ продлится 14 дней. Такой срок предусмотрен действующей с прошлого года редакцией правил подготовки и проведения отопительного сезона. Отключение на больший срок или повторной отключение, связанное с реконструкцией и ремонтом теплосетей, должны будут согласовываться с Администрацией города.

"Большая часть объектов будет отключаться от горячего водоснабжения с 7 по 21 июня", - сказала Мизинкова.