В Петрозаводске начали реконструировать здание бывшей детской поликлиники

Представители компании "ТехПромСтрой" планируют выполнить строительные работы на объекте, который является памятником культуры, к столетию Карелии.

На территории, которую занимало здание бывшей детской поликлиники на проспекте Ленина в Петрозаводске, появилась техника. На площадку завезли материалы для возведения фундамента.

Представители компании "ТехПромСтрой", которая владеет зданием бывшей поликлиники, подтвердили, что на объекте начинаются строительные работы.

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