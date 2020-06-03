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В Петрозаводске начали ремонтировать школу № 35

Новости. Общество
18:20, 04 Июня 2020
фото: © Петросовет
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В школе идет капитальный ремонт кровли, сообщили в Петросовете.

В ходе рабочей встречи глава Петрозаводска Ирина Мирошник, депутат Петросовета Наталия Ларшина и представители городского комитета социального развития посетили школу.

В 2020 году на ремонты зданий школ и детских садов Петрозаводска из федерального, республиканского и городского бюджетов направлено более 100 млн рублей. На всех 18 объектах работы уже начались.

"Ремонт учебных заведений традиционно находится на особом контроле спикера Петросовета Геннадия Боднарчука и всего депутатского корпуса. В этом году на данные цели предусмотрены очень серьезные средства, которые были заложены на сессии при формировании бюджета. Сегодня одна из главных задач, поставленная перед городскими властями, – тщательно следить, чтобы работы во всех муниципальных образовательных организациях подрядчики выполнили в срок и максимально качественно. Деятельность депутатов Петросовета по данному направлению ведется в плановом режиме совместно со специалистами администрации и технадзора", – отметила Наталия Ларшина.

В школе № 35 подрядчик выполняет капитальный ремонт кровли в соответствии с разработанной проектно-сметной документацией и установленным графиком.



В порядок будут приведены два блока здания, в которых были самые серьезные протечки. В рамках контракта запланированы работы по укладке пароизоляции, утеплителя и армированный цементной стяжки.

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