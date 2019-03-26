В Петрозаводске начали воровать тв-приставки

На Старой Кукковке вор оставил женщину без телевизора и без приставки, сообщили в МВД Карелии.

Так, 17 марта в полицию Петрозаводска обратилась 29-летняя горожанка и сообщила, что из её дома на Старой Кукковке исчезли телевизор и приставка к нему. Ущерб был оценен в 7 тиысяч рублей. Заявительница пояснила, что на несколько дней уезжала из города, а когда вернулась, обнаружила взломанный замок на входной двери и пропажу имущества.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого, 32-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Ранее он бывал в гостях у заявительницы и приметил технику.

По версии правоохранителей, в одну из ночей, когда хозяйка отсутствовала, он сломал навесной замок, проник в дом и похитил чужое имущество. Впоследствии гражданин сбыл телевизор и приставку за 2,5 тыс. рублей, а деньги потратил на спиртное.

Возбуждено и расследуется уголовное дело.