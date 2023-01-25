В Петрозаводске начались испытания уникального летательного аппарата (ФОТО и ВИДЕО)

Владимир Любарский рассказал об испытаниях нового экраноплана на Онежском озере.

Глава Петрозаводска Владимир Любарский рассказал о прошедших накануне, 15 февраля, испытаниях экраноплана, созданного в столице Карелии.

«Друзья, сегодня в Петрозаводске начались испытания экспериментального экраноплана «Орион-25». Уникальное судно — оно соединяет в себе большую скорость (как у самолета) и способность автономного плавания (как у корабля)! Аппарат может летать на небольшой высоте от поверхности земли, воды, снега или льда. Скорость — до 500 км/час, дальность полета — до 3600 км, а продолжительность — до 11 часов. Расход топлива экономичен благодаря экранному эффекту судна», — написал градоначальник на своей странице в соцсети.

По словам Любарского, экранопланостроение, развивающееся во многих странах, актуально и для России — аппараты можно использовать во многих отраслях.

«Сегодняшний экспериментальный аппарат спроектировала московская компания «ЭО «Орион», а построило — петрозаводское судостроительное предприятие «Авангард». В нем работает почти 30 человек… Кто знает, возможно, судно, которое горожане смогут увидеть в ближайшие дни бороздящим по Петрозаводской губе, ждет серийное производство! Тогда и количество рабочих мест на предприятии станет сильно больше», — заключил Владимир Любарский.