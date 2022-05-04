В Петрозаводске начались праздничные мероприятия, посвященные Дню Победы (ФОТО)

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, начались в Петрозаводске с возложения цветов и парада.
Утром глава Карелии Артур Парфенчиков и представители органов власти возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».
После этого на площади Кирова прошел парад с участием ветеранов, военнослужащих петрозаводского гарнизона, учащихся учебных заведений города.
Центральным местом празднования стал проспект Карла Маркса, который на целый день превратился в пешеходную улицу.
О программе празднования читайте здесь.
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