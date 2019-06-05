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Новости. Общество
12:42, 05 Июня 2019
фото: Валерий Поташов

В Петрозаводске началось рассмотрение иска о прекращении исполнительного производства в отношении "Невского пассажа"

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Судья Ирина Гадючко обвинила приставов в злоупотреблении правом.

В городском суде Петрозаводска 5 июня началось рассмотрение заявления управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Карелия о прекращении исполнительного производства в отношении торговой пристройки "Невский пассаж", которая по судебному решению подлежит сносу. Как заявила в суде начальник межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП по РК Ольга Баронова, которая выступает в этом деле истцом, приставы обратились с таким иском из-за невозможности демонтажа пристройки. Однако, как выяснилось во время рассмотрения иска, материалы исполнительного производства в городской суд до сих пор не поступили.

Напомним, в январе 2017 года исполнительное производство по делу "Невского пассажа" было передано в Управление по исполнению особо важных исполнительных производств ФССП России. Решение об этом было принято бывшим главным судебным приставом страны Артуром Парфенчиковым, который вскоре занял в Карелии губернаторский пост.

Как призналась в суде начальник отдела УФССП по РК Наталья Баронова, она не видела материалы исполнительного производства с 2017 года и выполняла лишь отдельные поручения по этому делу. По словам Бароновой, материалы были высланы в Петрозаводский городской суд из Москвы "Почтой России", но начальник отдела УФССП по РК не смогла представить на заседании каких бы то ни было подтверждающих документов.

"Вы злоупотребляете правом!", - заметила судья Ирина Гадючко, которая рассматривает заявление республиканского управления Федеральной службы судебных приставов. По ходатайству участников процесса, судебное заседание по иску судебных приставов отложено до 25 июня.  

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