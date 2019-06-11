В Петрозаводске начался ремонт "гарантийных" дорог

В столице Карелии в этом сезоне быть устранены дефекты на 28 "гарантийных" автодорогах.

По сообщению администрации города, по решению Арбитражного суда Карелии "Ремстройкомплект" должен провести этим летом гарантийный ремонт таких улиц, как Ленинградская, Мурманская, Суоярвская, Промышленная и Ключевая, Высотный проезд. Всего в списке 28 магистралей.

Кроме того, специалисты администрации сегодня проверяют эксплуатационное состояние объектов улично-дорожной сети в соответствии с гарантийными обязательствами. По результатам обследования выявлен ряд замечаний, к устранению которых некоторые подрядные организации уже приступили в досудебном порядке, сообщили в мэрии.