В Петрозаводске начался ремонт Онежской набережной

Первый этап реконструкции завершится к концу августа, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" приступила к реконструкции и обустройству территории Онежской набережной в Петрозаводске.



Подрядчик проведет ремонт подпорных стен и покрытий смотровых площадок, очистит и восстановит каменные облицовки, в том числе около Ротонды, обновит асфальтовую площадку у здания Дворца торжественных церемоний, отремонтирует центральные дорожки, обустроит подходы к объектам галереи современного искусства (подаркам городов-побратимов).

Проект обновления Онежской набережной разработан инженерным центром "Штрих". Общая стоимость работ составляет 83,9 млн рулей.



К ремонту подпорной стенки набережной подрядчик приступит в следующем году.