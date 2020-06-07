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В Петрозаводске начался ремонт Онежской набережной

Новости. Общество
14:37, 08 Июня 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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Первый этап реконструкции завершится к концу августа, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Подрядная организация ООО "ОнегоСтрой" приступила к реконструкции и обустройству территории Онежской набережной в Петрозаводске.

Подрядчик проведет ремонт подпорных стен и покрытий смотровых площадок, очистит и восстановит каменные облицовки, в том числе около Ротонды, обновит асфальтовую площадку у здания Дворца торжественных церемоний, отремонтирует центральные дорожки, обустроит подходы к объектам галереи современного искусства (подаркам городов-побратимов).

Проект обновления Онежской набережной разработан инженерным центром "Штрих". Общая стоимость работ составляет 83,9 млн рулей.

К ремонту подпорной стенки набережной подрядчик приступит в следующем году.

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Комментарии

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Саныч
2020-06-08 14:51:43
Самое время.
новый
2020-06-08 14:40:34
Щас начнется.. :)
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