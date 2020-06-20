В Петрозаводске начато административное расследование в отношении перевозчиков-нарушителей

В автобусах двух маршрутов выявлено нарушение требований, действующих в условиях распространения коронавируса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сегодня сотрудники администрации вновь проверили работу автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на территории города. В ходе рейда были проинспектированы маршруты № 9, 12, 19, 21, 22 и 26.

По итогам рейда выявлены факты нарушения действующих требований. Так, на одном из остановочных пунктов в период межрейсового перестоя в автобусах маршрутов № 12 и 19 не проводилась необходимая дезинфекция салонов. По факту зафиксированных нарушений начато административное расследование в отношении перевозчиков.



Проверки общественного транспорта будут продолжены. Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов, а также других нарушениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса, можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

Ранее сообщалось, что работу "маршруток" в Петрозаводске могут запретить за нарушение антивирусных требований.