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В Петрозаводске начато административное расследование в отношении перевозчиков-нарушителей

Новости. Общество
15:52, 21 Июня 2020
фото: © Мэрия Петрозаводска
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В автобусах двух маршрутов выявлено нарушение требований, действующих в условиях распространения коронавируса, сообщили в мэрии Петрозаводска.

Сегодня сотрудники администрации вновь проверили работу автобусов, осуществляющих пассажирские перевозки на территории города. В ходе рейда были проинспектированы маршруты № 9, 12, 19, 21, 22 и 26. 

По итогам рейда выявлены факты нарушения действующих требований. Так, на одном из остановочных пунктов в период межрейсового перестоя в автобусах маршрутов № 12 и 19 не проводилась необходимая дезинфекция салонов. По факту зафиксированных нарушений начато административное расследование в отношении перевозчиков.

Проверки общественного транспорта будут продолжены. Сообщить о ненадлежащем состоянии салонов, а также других нарушениях, связанных с профилактикой распространения коронавируса, можно в Единую дежурно-диспетчерскую службу по телефону 051.

Ранее сообщалось, что работу "маршруток" в Петрозаводске могут запретить за нарушение антивирусных требований.

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