В Петрозаводске наградили мужчину, который вынес из горящей квартиры собаку

Сотрудники МЧС Карелии поблагодарили за смелось петрозаводчанина, не побоявшегося зайти до приезда пожарных в горящую квартиру.

Инцидент произошел 16 мая 2020 года. В одном из домов города произошел пожар в квартире, в которой могут находиться люди. Сергей Гребнев до появления первых пожарно-спасательных подразделений не побоялся зайти в подъезд, заполненный дымом, вскрыл входную дверь квартиры и эвакуировал оттуда собаку. А в ходе тушения пожара мужчина оказывал помощь в прокладке рукавных линий и установке трёхколенной лестницы в окно горящего помещения.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Карелии пригласили героя в гости. В торжественной обстановке поблагодарили его за смелость и активную гражданскую позицию, а также поощрили "Благодарственным письмом начальника Главного управления".