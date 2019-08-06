В Петрозаводске наградят автора лучшей фотографии с изображением цветов

В карельской столице состоится конкурс "Городские цветы для души и красоты".

Как сообщает пресс-центр мэрии Петрозаводска, 12 августа в столице Карелии стартует творческое состязание любителей декоративной флоры.

Основная цель конкурса "Городские цветы для души и красоты" - привлечение внимания к вопросам эстетического облика городских территорий и формирование экологической культуры, заявляют городские власти.

Для участия необходимо в период с 12 августа до 1 октября представить на суд жюри художественные фотоработы с изображением цветов.

Условиями состязания предусмотрены четыре номинации:

"Яркие пятна" – фотографии с изображением городских цветников;

"Труды наших рук" - фото цветников, созданных участниками конкурса на придомовых территориях или на территориях социальных объектов;

"Мой любимый цветок" - фотоработы с изображением полевых и садовых цветов; сфотографированных участниками конкурса на территории Петрозаводска;

"Конкурс букетов" - фотографии цветочных композиций, созданных участниками конкурса.

С условиями конкурса можно ознакомиться в документации на сайте мэрии города.