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Новости. Общество
10:04, 09 Октября 2019
фото: © РИА Новости. Максим Богодвид, © Артем Геодакян/ТАСС, архив

В Петрозаводске наказан участник "итальянской забастовки", не отправивший бригаду к пациенту

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Руководство больницы скорой помощи лишило стимулирующей выплаты сотрудницу скорой, которая якобы не отправила бригаду врачей к пациенту.

Минздрав Карелии распространил 20 сентября пресс-релиз, в котором сообщалось, что участница "итальянской забастовки" не передала вызов к тяжелому пациенту, несмотря на наличие свободной выездной бригады.

По информации профсоюза медиков, администрация петрозаводской больницы наказала свою сотрудницу. Об этом сообщается в заявлении профсоюза "Действие". 

"Диспетчер  была допрошена сотрудником правоохранительных органов, а затем лишена  стимулирующей выплаты, которая оставляет львиную долю ее зарплаты", - говорится в тексте.

Эту информацию "Столице на Онего" подтвердила председатель первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Ольга Чайка. Она сообщила, что руководство больницы лишило стимулирующей выплаты фельдшера по приему вызовов и передаче их выездным бригадам. Медработница, наказанная администрацией БСМП, имеет стаж работы порядка 30 лет. По словам Чайки, работницу "скорой" допрашивал следователь, но состава преступления в ее действиях не обнаружено. 

Напомним, участники "итальянской забастовки" в Петрозаводске считают, что их коллега не виновата в сложившейся ситуации, а ответственность за срыв выезда бригады, по их оценке, лежит на фельдшере первой смены.

По информации бастующих, звонок от пациента поступил на станцию "скорой" 18 сентября в 18 часов 19 минут. В это время, по словам собеседника издания, дежурство вел фельдшер первой смены. Сообщается также, что звонок не был срочным и касался неотложной помощи.

Участвующий в "итальянской забастовке" фельдшер приступила к работе в 20 часов и начала отправлять бригады, в первую очередь, по срочным вызовам. Таким образом, поступивший на станцию звонок больного по неотложной помощи к моменту выхода на работу второй фельдшерской смены оставался без реакции в течение примерно одного часа и сорока минут.

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Комментарии

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zanoza
2019-10-09 11:00:16
Не что иное, как беспредел администрации БСМП. Нужно оспорить всё это безобразие в суде. Воевать, так до победы! :)
кир
2019-10-09 10:52:45
Рынок превратил многих людей в хапуг. Врачи - не исключение. В начале перестройки они в нашем славном Ptz сразу стали торговать лекарствами. Переговоры с приезжими бандитами вели в закрытой легковой машине, чтобы обезопасить себя от прослушки.
Leopol'd
2019-10-09 10:23:21
А как насчет наказания специалиста из первой смены? Или "покладистым" можно косячить?
Сеня
2019-10-09 10:21:19
Хе Хе , очередная липа .Это " нарушение " притянуто к этому диспетчеру за уши . Это не наказание ( стимулирующая выплата ) , а право работодателя давать её или нет . В своей бестолковости и ограниченности уже не знают как повлиять на порядочных работников скорой помощи , чем им нагадить . Вести нормальный конструктивный диалог со своими работниками просто не умеют .
насмешница
2019-10-09 10:46:30
Сеня,
да, разобщить, оклеветать, унизить, лишить последних денег. Такие формы давления.
Не могут же они обвинить работников в том, что работа по правилам, ими же самими установленными, есть нарушение. Театр абсурда.
Сеня
2019-10-09 10:56:24
насмешница, Жуткие и малограмотные чинуши от медицины пытаются доказать свою правоту и силу . А сила то в правде . Плати и будет вам работа . Тем более , что Указ Президента РФ на это есть . Саботажники !!!!!!))))) Здесь Прокурору РэКа уже надо работать начинать и привлекать саботажников к ответственности за неисполнение Указа Президента .
fomin
2019-10-09 10:20:11
"звонок не был срочным и касался неотложной помощи" -- это как так? ...какая-то игра слов, за которой--жизни людей.
zanoza
2019-10-09 10:58:26
fomin, срочный вызов, это к больному у которого жизнь буквально на волоске держится (сердечный приступ, гипертонический криз и т.д.) , а вызов по неотложной помощи ,это когда пациенту не угрожает смертельный исход.
однозначно
2019-10-09 10:14:56
Почему якобы ? Не якобы, а явно. Вышвырнуть из медицины вместе со смутьянами. Хватит уже с ними няньчиться. Сегодня они на выезд не поехали, а завтра в бессильной злобе пациента угробят. Мало нам Сямозерской фельдшерицы ?
Гость
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