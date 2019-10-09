В Петрозаводске наказан участник "итальянской забастовки", не отправивший бригаду к пациенту

Руководство больницы скорой помощи лишило стимулирующей выплаты сотрудницу скорой, которая якобы не отправила бригаду врачей к пациенту.

Минздрав Карелии распространил 20 сентября пресс-релиз, в котором сообщалось, что участница "итальянской забастовки" не передала вызов к тяжелому пациенту, несмотря на наличие свободной выездной бригады.

По информации профсоюза медиков, администрация петрозаводской больницы наказала свою сотрудницу. Об этом сообщается в заявлении профсоюза "Действие".

"Диспетчер была допрошена сотрудником правоохранительных органов, а затем лишена стимулирующей выплаты, которая оставляет львиную долю ее зарплаты", - говорится в тексте.

Эту информацию "Столице на Онего" подтвердила председатель первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие" Ольга Чайка. Она сообщила, что руководство больницы лишило стимулирующей выплаты фельдшера по приему вызовов и передаче их выездным бригадам. Медработница, наказанная администрацией БСМП, имеет стаж работы порядка 30 лет. По словам Чайки, работницу "скорой" допрашивал следователь, но состава преступления в ее действиях не обнаружено.

Напомним, участники "итальянской забастовки" в Петрозаводске считают, что их коллега не виновата в сложившейся ситуации, а ответственность за срыв выезда бригады, по их оценке, лежит на фельдшере первой смены.

По информации бастующих, звонок от пациента поступил на станцию "скорой" 18 сентября в 18 часов 19 минут. В это время, по словам собеседника издания, дежурство вел фельдшер первой смены. Сообщается также, что звонок не был срочным и касался неотложной помощи.

Участвующий в "итальянской забастовке" фельдшер приступила к работе в 20 часов и начала отправлять бригады, в первую очередь, по срочным вызовам. Таким образом, поступивший на станцию звонок больного по неотложной помощи к моменту выхода на работу второй фельдшерской смены оставался без реакции в течение примерно одного часа и сорока минут.