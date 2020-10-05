Интернет-торговцев наркотиками приговорили в Петрозаводске к 13 годам колонии

Назначено наказание мужчине и женщине за покушение на незаконный сбыт наркотических средств, сообщили в судебной инстации.

Второго октября Петрозаводский городской суд осудил двоих петрозаводчан за незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, совершенный через "Интернет", организованный группой.

Кроме того, один из подсудимых осужден за незаконный сбыт наркотиков, организованный группой, в значительном размере.

Одному жителю Карелии назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 300 тысяч рублей.

Другому – шесть лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 100 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.