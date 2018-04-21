В Петрозаводске "Народное такси" ищет волонтеров для помощи ветеранам

В День Победы водителей и пешеходов просят помочь ветеранам попасть на праздничные мероприятия.

Накануне 9 мая "Народное такси" вновь ищет волонтеров.

"Да, ветеранов с каждым годом становится все меньше, но они есть, есть дети войны, тоже немолодые люди, и многим нужна помощь, поскольку общественный транспорт через центр города не ходит примерно до 14-15 часов. Нам нужны водители на автомобилях, очень нужны пешие волонтеры, которые будут помогать пожилым людям дойти до автомобилей Народного такси", - пишут в паблике "Народное такси для ветеранов".

Как стать волонтером "Народного такси", можно узнать здесь.