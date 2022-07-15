В Петрозаводске нашли более сотни нарушений при уборке дворов

Сотрудники «Службы заказчика» за неделю зафиксировали более сотни нарушений при обслуживании городских объектов управляющими организациями.

Как сообщили в мэрии Петрозаводска, за прошлую неделю сотрудники МКУ «Служба заказчика» проверили содержание 286 многоквартирных домов, обнаружив 126 нарушений. В 42 случаях претензии касались покоса травы, остальные были связаны с уборкой мусора во дворах, содержанием систем водо- и электроснабжения, канализации, фасадов и других элементов инфраструктуры многоквартирных домов.

В адрес управляющих компаний направили уведомления о необходимости устранить нарушения, в противном случае им грозят административные взыскания.

«Сообщить о ненадлежащем качестве уборки дворов и содержании внутридомовой инфраструктуры горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051, в Государственный комитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору по телефону: (814-2) 76-99-87 или в управление жилищного контроля и контроля в сфере благоустройства комитета жилищно-коммунального хозяйства администрации по телефону: (814-2) 70-61-21», — напомнили в городской мэрии.