В Петрозаводске нашли лихача, на огромной скорости едва не сбившего пешеходов

В Петрозаводске водитель легковушки пролетел на красный перекресток, чуть не сбив переходящих дорогу пешеходов.

Как сообщили в Госавтоинсекции Петрозаводска, нарушитель найден — им оказался 32-летний житель карельской столицы на автомобиле Volkswagen Polo.

Автоинспекторы вынесли постановление об административном нарушении, за которое предусмотрен штраф в тысячу рублей. Также с мужчиной побеседовали, объяснив возможные последствия спешки на дороге.

Напомним, инцидент произошел 20 марта в Петрозаводске на перекрестке проспекта Ал. Невского и улицы Правды. Водитель легковушки промчался на красный свет, чуть не сбив пешеходов. В ГИБДД Петрозаводска приступили к поискам водителя, попросив откликнуться очевидцев происшествия.