В Петрозаводске нашли нарушения, связанные с уборкой снега, посыпкой наледи и очисткой кровель

Специалисты проверили содержание 263 многоквартирных домов и дворов в карельской столице.

Сотрудники МКУ «Служба заказчика» за прошлую неделю проверили содержание 263 многоквартирных домов и дворов в Петрозаводске, сообщили в паблике городской администрации.



По итогам обследования специалисты обнаружили 132 нарушения. Из них 64 относились к неисправностям на системах холодного водоснабжения и канализации, а 31 — к уборке снега. Кроме того, часть нарушений была связана с посыпкой наледи, очисткой кровель, ненадлежащим обслуживанием общего имущества, неисправностями на сетях электроснабжения и на системах горячего водоснабжения.



В адрес управляющих организаций направили 76 уведомлений о необходимости оперативного устранения нарушений. Если ситуация не будет исправлена, информацию передадут в Госкомитет Карелии по строительному, жилищному и дорожному надзору.



За прошлую неделю управляющие организации исправили 36 ранее обнаруженных нарушений.



Как напомнили в источнике, сообщить о ненадлежащем качестве содержания внутридомовой инфраструктуры и уборки дворов горожане могут в Единую дежурно-диспетчерскую службу по круглосуточному телефону — 051.



Если управляющая организация не выполняет условий договора, необходимо обратиться в Госкомитет республики по строительному, жилищному и дорожному надзору через портал ГИС ЖКХ.



Кроме того, петрозаводчане могут принести заявление в письменной форме по адресу: улица Фридриха Энгельса, дом 4, кабинет 27. При себе необходимо иметь паспорт.