В Петрозаводске нашли пенсионера, пропавшего из БСМП

Розыск мужчины, не умеющего говорить после инсульта, прекращен.
Как пишут поисковики, благодаря вниманию неравнодушной и отзывчивой девушки Валентины пропавший пенсионер найден.
«Жив-здоров. Спасибо!», — сообщается в паблике «Поиск людей в Карелии. ПСО «Доброспас».
Напомним, 61-летний житель Петрозаводска 18 апреля в районе 15.00, не дождавшись родственников, ушел из приемного покоя БСМП на улице Кирова и пропал.
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