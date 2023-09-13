В Петрозаводске нашли присяжных заседателей для рассмотрения громкого дела расчленителя

В Верховном суде Карелии приступят к рассмотрению уголовного дела Василия Петрова, обвиняемого в изнасиловании и расчленении Дианы Фроловой.

Верховном суде республики 19 сентября пройдет первое судебное заседание по делу Василия Петрова, обвиняемого в изнасиловании и жестоком убийстве 25-летней Дианы Фроловой. Заседание дважды откладывалось из-за того, что не могли собрать необходимое количество присяжных заседателей, суд с участием которых попросил расчленитель. Только в сентябре отбор коллегии присяжных заседателей состоялся. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии».

Почему дело Василия Петрова будет рассматриваться в закрытом режиме, знает «МК в Карелии».