В Петрозаводске нашли пропавшую без вести женщину

Женщина пропала 20 февраля в Петрозаводске, 3 марта ее нашли живой, сообщили в группе поискового отряда "Доброспас".

В группе поискового отряда "Доброспас" было объявлено о поисках Александры Р., 1989 года рождения, которая 20 февраля ушла из дома в Петрозаводске.

Напомним, что поиски организовал муж пропавшей.

Вчера появилась информация о том, что женщину нашли живой. Криминальной составляющей нет.