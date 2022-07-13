В Петрозаводске нашли пропавшую девочку

Юную петрозаводчанку, местонахождение которой было неизвестно с 22 июля, нашли.
Как сообщили в МВД Карелии, пропавшая ранее девочка-подросток 2007 года рождения найдена.
Криминальной составляющей в ее исчезновении, по словам правоохранителей, нет.
Ранее был также благополучно найден живым пропавший петрозаводчанин с тату и пирсингом на лице.
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