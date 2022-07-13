Пропавшего жителя Петрозаводска с тату и пирсингом на лице нашли

Петрозаводчанин, пропавший на прошлой неделе, найден живым.
Как сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт», пропавший 33-летний житель Петрозаводска найден. Его местонахождение было неизвестно с 22 июля этого года.
«Найден. Жив. Спасибо всем участникам поиска!» — пишут в официальном паблике отряда.
Ранее сообщалось, пропавший у острова Кижи в Карелии мужчина найден мертвым.
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