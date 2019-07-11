В Петрозаводске нашли скрытые камеры, о которых горожане и не подозревают

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Активисты ОНФ призвали власти города обозначить камеры видеофиксации дорожных нарушений, сообщили в пресс-службе ОНФ по Карелии.
Активисты ОНФ направили в администрацию Петрозаводска обращение с просьбой обозначить предупреждающими знаками и дорожной разметкой видеокамеры, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. Возле этих приборов общественники не обнаружили соответствующих отметок.
В Петрозаводске зафиксировали скрытые камеры на ул. Онежской Флотилии, 12, наб. Варкауса, 25, проспектах Комсомольском, 9 и Первомайском, 76, Лососинском шоссе, 12а, Ключевском шоссе, 17, на перекрестке Карельского проспекта и ул. Торнева.
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