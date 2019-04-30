В Петрозаводске нашлись медали, которые потерял ветеран

Заметка в газете помогла петрозаводчанину найти ветерана, который потерял медали на улице.

Ранее сообщалось, что 22 апреля в Петрозаводске ветеран по дороге на остановку потерял медали "За Победу над Германией в ВОВ", "Медаль за боевые заслуги" и "70 лет Вооруженным силам СССР".

Внучка ветерана распространила в Сети пост о потерянных боевых наградах.

И в минувший понедельник, 29 апреля, появилось сообщение, что медали нашлись.

"Сегодня две самые ценные награды нашлись! – написала девушка у себя на странице в соцсети, - Как и предполагалось, дед обронил медали по дороге от дома до ближайшей остановки общественного транспорта. Человек, нашедший, не является пользователем интернета и узнал о пропаже позже, в одном из печатных изданий! Медали уже у нас!"