В Петрозаводске назначили директора школы №33

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение возглавит Елена Юрковская, сообщили в мэрии Петрозаводска.

В управлении образования администрации Петрозаводска состоялся конкурс на замещение вакантной должности директора МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №33". Победителем конкурса признана Елена Юрковская, набравшая 329 баллов.

Елена Владимировна Юрковская с 1997 по 2014 годы работала заместителем директора по воспитательной работе средней школы №33, с марта 2018 года – директором средней школы №39. Имеет высшее образование по специальности "Математика", высшую квалификационную категорию по должности "Учитель". Педагогический стаж – 36 лет, стаж руководящей работы – 22 года.