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Ребенок в Петрозаводске взял чужой телефон и стал фигурантом уголовного дела

Новости. Криминал
10:01, 30 Апреля 2021
фото: © pixabay.com
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Несовершеннолетний посетитель игровой зоны торгового центра украл у другого ребенка телефон и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 45-летний горожанин: у его дочери пропал мобильный телефон стоимостью 11 тысяч рублей.

Как выяснилось, заявитель и его супруга совершали покупки в одном из торговых центров Петрозаводска. Пока они ходили по магазинам, ребенок находился в детской игровой зоне. В какой-то момент девочка ненадолго отлучилась, при этом оставила свой телефон на столике. Когда же вернулась, то не нашла его там.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению причастен другой посетитель заведения — несовершеннолетний. Он сознался в содеянном и отдал телефон полицейским, которые вернули его владельцам. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

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