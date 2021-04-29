Ребенок в Петрозаводске взял чужой телефон и стал фигурантом уголовного дела

Несовершеннолетний посетитель игровой зоны торгового центра украл у другого ребенка телефон и стал фигурантом уголовного дела, сообщили в МВД Карелии.

В полицию Петрозаводска обратился 45-летний горожанин: у его дочери пропал мобильный телефон стоимостью 11 тысяч рублей.

Как выяснилось, заявитель и его супруга совершали покупки в одном из торговых центров Петрозаводска. Пока они ходили по магазинам, ребенок находился в детской игровой зоне. В какой-то момент девочка ненадолго отлучилась, при этом оставила свой телефон на столике. Когда же вернулась, то не нашла его там.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские выяснили, что к преступлению причастен другой посетитель заведения — несовершеннолетний. Он сознался в содеянном и отдал телефон полицейским, которые вернули его владельцам. По факту кражи возбуждено уголовное дело.