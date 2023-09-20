В Петрозаводске нетрезвая женщина за рулем иномарки спровоцировала ДТП

Водитель не уступила дорогу, и ее Ford столкнулся с Volkswagen.

О дорожной аварии сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло 21 сентября, в 23.30, в районе дома №5 по улице Чистой в Петрозаводске. Там 33-летняя женщина за рулем автомобиля Ford при выезде со второстепенной дороги не уступила дорогу, и ее автомобиль столкнулся с автомобилем Volkswagen.

В результате ДТП автомобили получили механические повреждения. Водителям была оказана разовая медицинская помощь, уточнили в ГИБДД.