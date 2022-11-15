В Петрозаводске рецидивист ночью разбил окно в овощном ларьке и украл деньги и сладости

В столице Карелии задержали рецидивиста, подозреваемого в краже из торгового павильона.

В полицию поступило сообщение от владелицы павильона по продаже овощей и фруктов в Петрозаводске. Утром, придя на работу, она обнаружила, что кто-то повредил роллеты и разбил окно. Из кассы пропали разменные деньги, около 2 500 рублей. Кроме того, на месте не оказалось некоторых сладостей, сообщили в МВД Карелии.

На место была направлена следственно-оперативная группа. Полицейские с помощью видеонаблюдения, установленного в торговом помещении, выяснили, что к краже причастен известный им мужчина. Ранее он уже не раз привлекался к ответственности за имущественные преступления.

В дежурные сутки местонахождение 34-летнего подозреваемого было установлено. Он сознался в содеянном и рассказал, что деньги успел потратить.

Возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан.

Ранее сообщалось, Карелия вошла в десятку регионов с максимальным числом краж на 100 тысяч населения.