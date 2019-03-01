В Петрозаводске ночной злоумышленник украл из автомобиля колонки

В полицию Петрозаводска обратился 20-летний горожанин с заявлением о краже, сообщили в МВД Карелии.

Мужчина рассказал, что у него из автомобиля похитили акустическую систему и усилитель общей стоимостью свыше 6 тысяч рублей. Транспортное средство не было оборудовано сигнализацией.

Сотрудники полиции установили подозреваемого, 23-летнего ранее судимого петрозаводчанина. Он дал признательные показания и пояснил, что ночью, катаясь на личном авто, заметил автомобиль и совершил хищение.

На подозреваемого завели уголовное дело. Он находится под подпиской о невыезде.